"Демократія крихка": Байден відреагував на рішення щодо імпічменту Трампа

Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу. Байден вважає її нагадуванням про те, що "демократія крихка", і кожний американець зобов'язаний захищати правду.

Про це пише Reuters.

Заяву президент США зробив через кілька годин після того, як Сенат не зміг набрати дві третини голосів, необхідних для імпічменту Трампа. "Ця сумна голова в нашій історії нагадала нам, що демократія крихка", - сказав Байден.