"Демократія крихка": Байден відреагував на рішення щодо імпічменту Трампа
Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу. Байден вважає її нагадуванням про те, що "демократія крихка", і кожний американець зобов'язаний захищати правду.
Про це пише Reuters.
Заяву президент США зробив через кілька годин після того, як Сенат не зміг набрати дві третини голосів, необхідних для імпічменту Трампа.
"Ця сумна голова в нашій історії нагадала нам, що демократія крихка", - сказав Байден.
Раніше Трамп також опублікував заяву після того, як Сенат не зміг затвердити його імпічмент. Він назвав процес імпічменту "найбільшою полюванням на відьом".
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа.
За оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них 7 - республіканці), проти - 43. Для імпічменту не вистачило ще 10 голосів.
Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні 6 січня, які влаштували його прихильники, а також про їх вторгнення в Капітолій.