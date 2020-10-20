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Справа про розстріли на Майдані: беркутівців оголосили в міжнародний розшук

Новость на русском → Україна , Вівторок 20 жовтня 2020 18:20
Справа про розстріли на Майдані: беркутівців оголосили в міжнародний розшук Фото: суд (yaizakon.com.ua)
Автор: Олег Черниш

Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут". Розшукують трьох осіб.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У розстрілі 48 активістів Евромайдана звинувачуються 5 екс-бійців "Беркуту": Сергій Тамтура, Олександр Маринченко, Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олег Янішевський.

Вони були звільнені наприкінці грудня 2019 року для участі в обміні полоненими в рамках домовленостей між президентами України та Росії.

"Беркутівці" Тамтура і Маринченко 8 лютого 2020 року повернулися на підконтрольну територію України, а всі інші підсудні залишилися в окупованому Донецьку.

Прокуратура стверджує, що Янішевський, Зінченко та Аброськін, швидше за все, вже не на окупованих територіях Донбасу.

"На думку сторони звинувачення, вони знаходяться на території Росії", - зазначив прокурор Ігор Земсков.

У зв'язку з тим, що беркутівці ухиляються від суду, прокуратура попросила оголосити в розшук. Суд присяжних задовольнив це клопотання і зупинив розгляд справи щодо Янішевського, Зінченко та Аброськіна до їх розшуку. Судовий процес продовжиться 25 листопада.

Нагадаємо, суд відмовився помістити під домашній арешт Маринченко та Тамтуру.

Як писало РБК-Украина, раніше в Києві розблокували розгляд справи про розстріли на Майдані.

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