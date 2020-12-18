Справа MH17: розслідування зосереджено на екіпажі "Бука"

Подальше розслідування справи про катастрофу MH17 на Донбасі влітку 2014 року зосереджено на встановленні екіпажу зенітно-ракетної установки "Бук". Також намагаються встановити підозрюваних вище за ієрархією.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, на суді в Нідерландах виступлять свідки, імена яких будуть засекречені в цілях безпеки. Він також подчернкул, що слідство не зупиниться на нинішніх чотирьох обвинувачених.

"Дуже важливим є встановлення всіх осіб, причетних до цього страшного злочину. Можу лише повідомити, що завдання учасників спільної слідчої групи не змінилося. Зараз розслідування спрямоване на встановлення екіпажу установки "Бук" та осіб, що знаходяться вище за ієрархією", - додав Мамедов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справі MH17 вирішив допитати російських військових з 53-ї зенітно-ракетної бригади в Курську. Слідство хоче встановити їх причетність до транспортування "Бука" на Донбас.

Також суд вже відхилив розгляд альтернативних версійм катастрофи рейсу MH17. У Нідерландах намагаються довести, що пасажирський літак збив російський "Бук", а до катастрофи причетна Росія.