Данілов про "Північний потік-2": енергетика - зброя, яку часто використовує Росія
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловився щодо російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Росія часто використовує енергетику як зброю.
Як зазначив Данілов, будівництво російського газопроводу є спільним викликом для України та Польщі, оскільки "Північний потік-2" дуже небезпечний для Європи.
"Це наш спільний виклик. Ми не знаємо, чим це може закінчитися, але для нас цей проєкт небезпечний не лише з економічної, а й з геополітичної точки зору. Росія використовує енергетику як засіб впливу на ті чи інші країни. Ми пам’ятаємо, як вони купували Януковича знижками на газ. Енергетика - це зброя, яку часто використовує Росія", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав "Північний потік-2" четвертим потужним ударом Росії по Україні.
Крім того, у лютому Польща та Україна спільно звернулися до президента США з проханням завадити будівництву "Північного потоку-2".
Водночас в Німеччині завершення будівництва "Північного потоку-2" називають одним із пріоритетів країни.