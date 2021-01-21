Тільки через Росію: у Раді пояснили, як Медведчук може повернутися в ТКГ

Народний депутат Віктор Медведчук може повернутися в Тристоронню контактну групу тільки в складі російської делегації. Команда президента Володимира Зеленського не розглядає можливості залучення Медведчука до переговорів у ТКГ.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу і обміну полоненими".

"Це може статися тільки тоді, коли Росія офіційно включить Медведчука до складу своєї делегації в ТКГ. Вона це може зробити, попри те, що він є громадянином України. Але для цього Медведчук має отримати певні повноваження, наприклад, від МЗС РФ, що він виступає в процесі мінських консультацій як представник Росії", - пояснив Мережко.

Він зазначив, що уряд України навіть теоретично не розглядає можливість включення Медведчука в ТКГ.

"Наскільки я знаю, такого наміру немає, ні у президента, ні у Міністерства закордонних справ. Про це мова не йде", - додав нардеп.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що окупаційна влада ОРДЛО передадуть Україну в односторонньому порядку 9 осіб. Пізніше стало відомо, що це планують зробити нардепу Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення ударом по нормандському формату.

Також повідомлялося, що українські спецслужби проведуть додаткову перевірку полонених, про швидкої передачі яких заявили в ОРДЛО.