Частину повноважень президента Білорусі запропонували перенести на інші рівні влади

У Білорусі пропонують понад 70 повноважень президента перенести на інші рівні влади. Таку записку отримав президент країни Олександр Лукашенко.

Про це він заявив, заслуховуючи доповідь щодо розвитку національної податкової системи, передає "БелТА".

Лукашенко заявив, що останнім часом багато говорять про перерозподіл повноважень.

"Явно кому-сь їх (повноважень, - ред.) не вистачає, а в основному це правильно: уряд та інші органи влади треба довантажувати, знімати з президента невластиві питання. Нещодавно я отримав записку: пропонується 71 повноваження, якщо можна так сказати, перенести від президента на всі рівні влади. Але це окрема тема розмови, це як підводка до основного питання", - зазначив він.

Нагадаємо, з початку протестів у Білорусі в серпні були затримані понад 13,5 тисяч осіб. Протестувальники незгодні з результатами виборів президента, вимагають від Лукашенка звільнити політв'язнів, призначити нові вибори і добровільно піти з посади.

Опозиціонерка Світлана Тіхановська пропонує Лукашенку імунітет від переслідувань, якщо той погодиться на зміну влади.