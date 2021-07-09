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Чи буде в Україні реєстр заборонених сайтів: що думають в РНБО

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П'ятниця 09 липня 2021 13:38
Чи буде в Україні реєстр заборонених сайтів: що думають в РНБО Фото: нардеп Олександр Федієнко (facebook.com/FediiencoAlexandr)
Автор: Олег Черниш

Заступник голови Комітету Верховної ради з цифрової трансформації Олександр Федієнко заперечує, що РНБО приймала рішення про необхідність створення реєстру заблокованих сайтів.

Про це він сказав РБК-Україна.

Депутат зазначив, що вчора на базі Радбезу відбулося засідання групи з питань захисту інформаційного простору України. Зустріч була організована на прохання телекомунікаційних операторів. Їхні претензії стосувалися того, що українські суди виносять рішення про блокування сайтів, але досі немає єдиної методики, як забезпечити це блокування. На засіданні були присутні представники Інтернет-Асоціації України та правоохоронних органів.

Ніякого рішення про створення реєстру заборонених сайтів на засіданні не було прийнято, стверджує Федієнко.

"Не було ніякого формалізованого рішення, що РНБО створює реєстр заборонених сайтів", - зазначив депутат.

За його словами, учасники обговорення дійшли висновку, що питання про створення Реєстру та єдиної методики блокування сайтів потребує подальшого опрацювання.

Як відомо, вчора член правління Інтернет-Асоціації України Максим Тульєв повідомив, що РНБО на нараді 8 липня ухвалила остаточне політичне рішення про створення "реєстру заборонених сайтів". Реєстр нібито повинен був стати аналогом російського "Роскомнадзора", а робота по його створенню почнеться вже з понеділка.

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