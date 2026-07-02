Буданов полгода на посту: как новый глава ОП изменил систему власти

Ровно полгода назад тогда еще руководитель ГУР Кирилл Буданов неожиданно возглавил Офис президента. И хотя за эти полгода радикальных кадровых изменений на Банковой не произошло, роль и место ОП в общеукраинской системе координат заметно скорректировались.

Как изменились система власти и отношения между президентом и главой его Офиса после прихода Буданова – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Децентрализация власти: Буданов отказался от микроменеджмента, делегировав полномочия, благодаря чему министры получили больше самостоятельности.

Буданов отказался от микроменеджмента, делегировав полномочия, благодаря чему министры получили больше самостоятельности. Конец эпохи Ермака: Экс-глава ОП полностью потерял влияние, а его бывшие кадры теперь подчиняются непосредственно президенту.

Экс-глава ОП полностью потерял влияние, а его бывшие кадры теперь подчиняются непосредственно президенту. Новый формат отношений: Взаимодействие президента и руководителя ОП стало сугубо рабочим, без неформальной дружбы и постоянного сопровождения президента.

Взаимодействие президента и руководителя ОП стало сугубо рабочим, без неформальной дружбы и постоянного сопровождения президента. Преодоление кризиса: Весной между президентом и Будановым возникло напряжение, однако конфликт удалось уладить.

Весной между президентом и Будановым возникло напряжение, однако конфликт удалось уладить. Разблокировка Рады: Буданов наладил сотрудничество с парламентом, инициированные им встречи президента с нардепами помогли принять критически важные законы.

От "Офиса Ермака" к операционному штабу

За время руководства Буданова Офис президента перестал быть универсальным центром принятия всех решений, превратившись, скорее, в главный операционный штаб. Главные отличия подхода Буданова:

Децентрализация и самостоятельность. Если раньше профильный заместитель главы ОП в неформальной иерархии де-факто стоял выше любого министра, то при новой конфигурации ситуация заметно изменилась. Министры стали более самостоятельными, значительно больше стало контактов между Банковой и Радой и, в частности, фракцией "Слуги народа".

Отказ от микроменеджмента. По словам источников РБК-Украина, Андрей Ермак – которого за глаза постоянно называли "вице-президентом" – пытался персонально контролировать абсолютно все сферы жизни страны, от экономики до фронта, от мирных переговоров до назначения местных руководителей и даже до футбола.

Буданов же делегирует задачи и не пытается быть везде одновременно. Десятки рабочих групп, созданных предшественником, прекратили свою деятельность.

Военный стиль. Новый руководитель сохранил определенную автономность, которую имел в ГУР. На рабочем месте он носит военную форму и нередко апеллирует к своему военному опыту во время совещаний.

Как констатируют собеседники РБК-Украина во власти – эпоха Ермака полностью завершена: бывший глава ОП "слетел с радаров" и занимается собственным судебным делом, а его влияние, в значительной степени державшееся на интригах, нивелировано.

Высокопоставленные чиновники, которых раньше считали "его людьми", на самом деле оказались "людьми президента" и в абсолютном большинстве сохранили свои должности, порвав контакты с предыдущим "патроном".

Новый формат коммуникации с Зеленским

Смена руководителя Офиса радикально изменила и формат отношений с президентом. Вместо персональной дружбы и общения чуть ли не в режиме 24/7, на которых держался тандем Зеленского-Ермака ранее, взаимодействие президента с новым главой его Офиса стало более формализованным и рабочим, без настолько глубокого личностного компонента.

Но процесс "притирки" между Зеленским и Будановым проходил не гладко:

Риск политической конкуренции. Высокая публичная активность Буданова и его статус "героя войны" стали вызовом для команды президента, где требуется стопроцентная лояльность. Впервые в истории Украины глава президентской канцелярии стал восприниматься как потенциальный электоральный конкурент своему шефу, что вызвало напряжение в контексте потенциальных выборов в будущем.

Кризис и взаимопонимание. Весной "расхождения в темпераментах" едва не привели к разрыву, а в кулуарах ходили слухи о летней отставке Буданова. Однако откровенный разговор о формате сотрудничества помог снять напряжение. Обоим пришлось пойти на определенные "эмоциональные уступки", и на данный момент позициям Буданова ничего не угрожает.

Дистанцирование от прошлого. В отличие от предшественника, Буданов не сопровождает Зеленского во всех командировках. Президент сам инициировал отказ от модели, когда руководитель ОП постоянно находится рядом, и Буданов старается не повторять ошибок прошлого.

Рутина и реанимация парламента

Со временем Буданов несколько снизил свою медийную активность, сосредоточившись на рутинных процессах.

В частности – на налаживании сотрудничества с парламентом. Именно для спасения работоспособности Рады (чтобы она "на аппарате ИВЛ протянула хотя бы год") Буданов совместно с руководством ВР инициировал прямые встречи президента с депутатами.

Этот шаг дал конкретный результат: Рада начала несколько активнее голосовать за законопроекты, необходимые для выполнения обязательств перед Западом. Формат встреч с фракцией оказался удачным, и следующий подобный разговор президента с депутатами предварительно планируется на День независимости.