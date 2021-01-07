ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британське посольство спростувало послаблення санкцій проти Росії

Новость на русском → Четвер 07 січня 2021 16:42
Британське посольство спростувало послаблення санкцій проти Росії Фото: Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс спростувала недостовірну інформацію про начебто "послаблення" санкційного режиму проти Росії. Про нововведення мова не йде.

Про це повідомляє британське посольства на сторінці у Facebook.

"Велика Британія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими", - заявила вона.

Як зазначали в посольстві, загальна ліцензія, видана британським Міністерством фінансів для морських портів Криму, відтворює цілі та зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а, отже, зберігає дію аналогічної політики.

Крім того, спікер МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що 1 січня 2021 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Як вже не держава-член ЄС Сполучене Королівство розпочало процедуру перенесення європейських санкційних режимів, зокрема щодо РФ, до власного національного законодавства.

За його словами, загальна ліцензія британського міністерства фінансів для морських портів Криму відтворила санкційний відступ від рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP. Такий відступ існує із 2017 року.

"І раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах, зокрема придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення мова не йде", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, Велика Британія з 1 січня 2021 року після Brexit привела санкції проти Росії у відповідність до європейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія привласнила санаторій "Україна" в окупованому Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим Великобритания Санкції
NEWS
У кроці від Білого дому: як Байден змінює Трампа на посаді президента
РБК-Українаінформаційне агентство У кроці від Білого дому: як Байден змінює Трампа на посаді президента
DAILY
Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу