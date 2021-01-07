Британське посольство спростувало послаблення санкцій проти Росії

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс спростувала недостовірну інформацію про начебто "послаблення" санкційного режиму проти Росії. Про нововведення мова не йде.

Про це повідомляє британське посольства на сторінці у Facebook.

"Велика Британія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими", - заявила вона.

Як зазначали в посольстві, загальна ліцензія, видана британським Міністерством фінансів для морських портів Криму, відтворює цілі та зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а, отже, зберігає дію аналогічної політики.

Крім того, спікер МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що 1 січня 2021 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Як вже не держава-член ЄС Сполучене Королівство розпочало процедуру перенесення європейських санкційних режимів, зокрема щодо РФ, до власного національного законодавства.

За його словами, загальна ліцензія британського міністерства фінансів для морських портів Криму відтворила санкційний відступ від рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP. Такий відступ існує із 2017 року.

"І раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах, зокрема придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення мова не йде", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, Велика Британія з 1 січня 2021 року після Brexit привела санкції проти Росії у відповідність до європейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія привласнила санаторій "Україна" в окупованому Криму.