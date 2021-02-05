Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС. За його словами, це дозволить скоротити дефіцит вакцини в Європі.

Про це він заявив на прес-конференції у Москві.

За його словами, розробка російських вчених буде корисною для всього людства, оскільки з'явився ще один інструмент для боротьби з пандемією. Він також заявив, що був радий прочитати звіт про ефективність "Супутника V" у журналі Lancet.

"Сподіваюся, тепер Європейське агентство з лікарських засобів зможе сертифікувати цю вакцину для використання в країнах-учасницях Євросоюзу. Для нас це буде хорошою новиною, оскільки у нас не вистачає вакцини. Ще раз вітаю з успіхом російських вчених", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня.

Зазначимо, громадяни України вже вакцинуються російською вакциною. Зокрема, кампанія давно проводиться в окупованому Криму, і цього тижня почалася в окремих районах Донецької і Луганської областей.