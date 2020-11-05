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Бойовики скинули гранату з безпілотника на українські позиції. Поранений військовий

Новость на русском → Донбас, Четвер 05 листопада 2020 15:52
Бойовики скинули гранату з безпілотника на українські позиції. Поранений військовий Фото: окопи на українських позиціях (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

На Донбасі отримав поранення український військовий. Бойовики скинули на українські позиції гранату ВОГ-17 з безпілотника.

Про це повідомляє прес-служба Тристоронньої контактної групи.

Військовому надана медична допомога, його стан задовільний.

Після інциденту Україна викори координаційний механізм для відновлення режиму тиші, також направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ.

У заяві української делегації відзначають, що поточна ситуація має ознаки втрати контролю Росією над власними збройними формуваннями.

Вранці в четвер повідомлялося, що за 4 листопада на Донбасі зафіксовано шість порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів біля Донецької фільтрувальної станції.

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