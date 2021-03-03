ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовикам дозволили вести вогонь по ЗСУ. Кравчук назвав це загрозою зриву перемир'я

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 13:48
Бойовикам дозволили вести вогонь по ЗСУ. Кравчук назвав це загрозою зриву перемир'я Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук відреагував на сьогоднішню заяву бойовиків. Зокрема, дозвіл на обстріл українських позицій він розцінив як загрозу одностороннього виходу Росії з перемир'я.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.

Повідомляється, що на засіданні ТКГ Кравчук заявив протест у зв'язку з публікацією так званої "народної міліції ДНР" про те, що бойовикам дозволили вести попереджувальний вогонь для придушення вогневих точок українських військових.

"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконанню мінських домовленостей. Консультації тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти дозволили своїм бойовикам відкривати вогонь по українських позиціях, а також традиційно звинуватили українську сторону у нібито порушенні режиму припинення вогню.

До цього українська делегація заявила, що російська сторона повинна взяти на себе політичну відповідальність за реалізацію рішень нормандського формату. Саме це є головною умовою виконання мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас бойовики Кравчук Контактная група
NEWS
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК