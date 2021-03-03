Бойовикам дозволили вести вогонь по ЗСУ. Кравчук назвав це загрозою зриву перемир'я

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук відреагував на сьогоднішню заяву бойовиків. Зокрема, дозвіл на обстріл українських позицій він розцінив як загрозу одностороннього виходу Росії з перемир'я.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.

Повідомляється, що на засіданні ТКГ Кравчук заявив протест у зв'язку з публікацією так званої "народної міліції ДНР" про те, що бойовикам дозволили вести попереджувальний вогонь для придушення вогневих точок українських військових.

"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконанню мінських домовленостей. Консультації тривають", - йдеться в повідомленні.