Білий дім відновив підписку на найбільші ЗМІ. Трамп називав їх "fake news"

Білий дім за президента Джо Байдена відновив підписку на The New York Times і Washington Post. Його попередник Дональд Трамп скасував її, оскільки звинувачував ці ЗМІ у поширенні фейків.

Про це пише The Hill.

За даними газети, перші примірники прибули в четвер вранці, в перший повний робочий день Байдена на посаді президента.

Зазначимо, Трамп скасував підписку на дві найбільші газети США в жовтні 2019 року через свою давню ворожнечу з медіа. У той час Трамп характеризував їх як "fake news".

За роки його правління в The New York Times і Washington Post стався сплеск передплатників і читацької аудиторії, що зробило їх репортерів медійними зірками. Як правило, ці газети приділяли велику увагу фактчекінгу заяв Трампа і нерідко викривали його у брехні.

На першій прес-конференції новий прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що одним з головних пріоритетів є "відновлення довіри з американським народом".

"Коли президент Байден попросив мене виступити в цій ролі, ми говорили про важливість відновлення правди і прозорості в залі для брифінгів, і він попросив мене переконатися, що ми будемо інформувати про всю політику адміністрації Байдена-Харріс і про роботу команди", - додала Псакі.

Нагадаємо, раніше Байден посилив обмеження на в'їзд до США. Зокрема, приїжджих будуть відправляти на карантин.

Крім того, США при ньому вже призупинили будівництво стіни на кордоні з Мексикою.