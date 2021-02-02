Білий дім може позбавити Трампа доступу до даних розвідки

Білий дім розглядає можливість позбавити колишнього президента США Дональда Трампа доступу до даних розвідки. На даний момент адміністрація Джо Байдена вивчає це питання.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає NY Post.

За її словами, радники з національної безпеки вивчають можливість обмеження доступу до даних розвідки для Трампа.

"Це хороше питання. Очевидно, що воно ще знаходиться на розгляді", - сказала Псакі на питання, чи продовжить Білий дім надавати Трампу привілей доступу до секретної інформації.

Зазначимо, що традиційно в США колишні президенти отримують брифінги розвідки і мають доступ до секретної інформації. Однак деякі критики Трампа стверджують, що йому не слід довіряти державні секрети після штурму Капітолію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вибрав нових адвокатів, які очолять його захист у справі про імпічмент. Процес в Сенаті США розпочнеться 8 лютого.

Видання The Guardian писало, що радянські спецслужби спостерігали за Трампом ще з 1977 року, з тих пір бізнесмена і політика "обробляли" як російський актив.