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Байден висуне екс-голову ФРС на пост міністра фінансів США

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 30 листопада 2020 16:59
Байден висуне екс-голову ФРС на пост міністра фінансів США Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. Він висуне колишню голову Федеральної резервної системи Джанет Йеллен.

Про це повідомила перехідна адміністрація Байдена, передає Reuters.

Повідомляється, що сьогодні Байден номінує Йеллен на посаду міністра фінансів США, а також оголосить про інших членів своєї економічної команди.

Також повідомляється, що Байден вибрав Воллі Адейємо в якості заступника міністра фінансів, Ніру Танден на посаду директора Офісу управління та бюджету і Сесілію Роуз на посаду керівника Ради економічних радників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі. Крім того, стало відомо, що ключові посади щодо комунікації в адміністрації Байдена будуть займати жінки.

Також повідомлялося, що Байден запросив білоруську опозиціонерку Світлану Тіхановську відвідати США.

"Ми плануємо зустріч з Джо Байденом, у нас вже є запрошення на таку зустріч", - підтвердила вона.

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