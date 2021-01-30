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Байден закликав негайно вжити заходів зі стимулювання економіки США

Новость на русском → Субота 30 січня 2021 06:26
Байден закликав негайно вжити заходів зі стимулювання економіки США Фото: Джо Байден (Rob Carr/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно вжити заходів для того, щоб затвердити пакет допомоги американській економіці. США постраждали від пандемії коронавіруса на суму 1,9 трильйона доларів.

Про це пише "Голос Америки".

Президент США додав, що уряд повинен "діяти прямо зараз".

"Переважна більшість економістів погоджуються з тим, що це унікальний момент і ціна бездіяльності виявиться високою", - сказав Байден.

У четвер лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що на наступному тижні верхня палата Конгресу почне роботу над повноцінним законопроектом, незважаючи на побоювання республіканців і частини демократів з приводу суми, яку Байден пропонує влити в економіку.

"Ми можемо втратити 4 мільйона робочих місць в цьому році... На повернення до повної зайнятості може знадобитися більше року, якщо ми не будемо діяти прямо зараз", - додав Байден.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі в четвер припустила, що обидві палати Конгресу будуть готові до проведення процедури врегулювання до кінця наступного тижня.

РБК-Україна писало, що Байден пропонує план стимулювання економіки на суму 1,9 трильйона доларів.

Раніше Байден видав два укази для допомоги американському населенню при пандемії коронавіруса.

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