Байден лідирує у ключових штатах Огайо і Флорида

Кандидат у президенти США від республіканців Джо Байден лідирує, як мінімум, в двох ключових штатах. Його підтримали в Огайо і у Флориді.

Про це повідомляє Reuters.

Так, за результатами обробки 80% голосів, у Флориді Байден отримує 49,7% голосів, в той час, як Трамп - 49,4%.

Крім того, в Огайо у Байдена 62,8% голосів, у той час як у Трампа 36,1%. Огайо приносить кандидатові 18 голосів.

Також Байден лідирує в Пенсільванії, де він може отримати 20 голосів.

За попередніми результатами, Байден перемагає у Вермонті, що принесе йому 3 голоси виборців.

Трамп поки лідирує в Індіані (може отримати 11 голосів), Кентукі (8 голосів), Вірджинії (13 голосів), Північній Кароліні (15 голосів) і Джорждии (16 голосів).

Відзначимо, що попередні результати виборів у США будуть відомі вже вранці. Зараз в країні закриваються виборчі дільниці і американські ЗМІ публікують перші результати.

Як відомо, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.