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Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 15:35
Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19 Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19. Він здав два тести на коронавірус, один з яких позитивний.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Арахамії Юлія Палійчук.

"Я не можу підтвердити інформацію, що Давид Георгійович захворів. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест - негативний. Ми чекаємо результатів третього тесту", - зазначила прес-секретар.

Вона додала, що результати тесту, ймовірно, будуть завтра.

"Він знаходиться на самоізоляції, перебуває вдома", - сказала Палійчук.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.

Як писало РБК-Україна, 16 листопада віце-спікер Олена Кондратюк заявила, що коронавірусною хворобою хворіють 27 народних депутатів. Крім того, ще 24 представники апарату Ради заражені коронавірусом.

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