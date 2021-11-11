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Ахметов відповів, чи підтримує він партію Разумкова

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 08:42
Ахметов відповів, чи підтримує він партію Разумкова Фото: український бізнесмен Рінат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Співрозмовники в правлячій команді вважають, що в будівництві нової політсили екс-спікера Ради Дмитра Разумкова може бути зацікавлений бізнесмен Рінат Ахметов. Сам він в коментарі РБК-Україна спростував інформацію про те, що надає або планує надавати підтримку майбутній партії Разумкова.

Про це йдеться в матеріалі "Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради".

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися - ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", - сказав виданню бізнесмен.

Інформацію про медійну підтримку екс-спікера він також заперечує і називає неправдою.

"Моя політика щодо ЗМІ, якими володію, - невтручання. Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати. Вважаю свободу слова одним із найважливіших принципів вільного та демократичного суспільства. Це - велике надбання України. Медіа Група Україна дотримується цього принципу й буде його захищати", - прокоментував Ахметов.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Разумков оголосив про створення об'єднання "Розумна політика".

Нагадаємо, Аваков спростував створення партії з Разумковим та звинуватив Банкову у фейках.

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Рінат Ахметов Дмитро Разумков
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