Всеукраїнський форум про коронавірус та рекордні снігопади: новини за 8 лютого

В Києві пройшов всеукраїнський форум про коронавірус, голова Конституційного суду України Олександр Тупицький програв судову справу проти Управління держохорони, після рекордних снігопадів Україну більш ніж на тиждень охоплять морози. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 8 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Всеукраїнський форум про коронавірус: основні заяви

8 лютого в Києві розпочався Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді". Першу сесію відкрив президент Володимир Зеленський, також присутніми були представники ВООЗ, Євросоюзу, чиновники та експерти. Основні заяви:

Тупицький програв суд проти Управління держохорони. Його поки не будуть пускати до КСУ

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький програв судову справу проти Управління держохорони. Його співробітники не пускали суддю у будівлю КСУ. Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

В ОАСК підкреслюють, що позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі.

Військові частини та бази: РФ наростила військовий потенціал у Криму більш ніж удвічі

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об'єкти в окупованому Росією Криму. РФ наростила військовий потенціал більш ніж удвічі. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначено, що на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано селище Новоозерне, де в кінці 2020 року посеред степу з'явилася військова база.

Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів

Німеччина, Швеція і Польща оголосили про висилку російських дипломатів. Це дзеркальна відповідь на дії Росії, яка минулого тижня оголосила персонами нон грата дипломатів з цих країн за участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Станом на 17:40 за Києвом стало відомо, що Швеція офіційно висилає російського дипломата.

У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"

У Кремлі вважають Україну частиною "російського світу". Російській владі не подобається заперечення цього з боку України. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, Москві не подобається лінія заперечення зі сторони Києва щодо цієї "спільності". "Російський світ був і залишатиметься пріоритетом для російської держави", - заявив він.

Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію

"Опозиційна платформа – За життя" вирвалася на перше місце в соцопитуваннях, випередивши "Слугу народу". Але давні конфлікти, розбіжності в поглядах партійного керівництва і санкційний удар від Зеленського можуть підрізати ОПЗЖ "крила" на зльоті. Через це частина електорату може піти до інших партій з умовного біло-блакитного табору. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Після рекордних снігопадів Україну більш ніж на тиждень охоплять сильні морози

Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. На наступному тижні після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться. Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

"На цьому тижні будуть снігопади, які завершаться до 13-14 лютого. Холоди не завершаться ні на цьому тижні, ні на наступному", - сказав він.