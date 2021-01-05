Білоруські спецслужби обговорювали вбивство Шеремета, а Іран відновив збагачення урану: новини за 4 січня

У ЗМІ з'явилася інформація про можливе скасування жорсткого карантину в Україні, стало відомо, що секретні служби Білорусі обговорювали вбивство журналіста Павла Шеремета, Іран відновив збагачення урану. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 4 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Білоруські спецслужби обговорювали вбивство Шеремета

Секретні служби Білорусі за наказом президента Олександра Лукашенка обговорювали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє EUObserver з посиланням на аудіозапис, наданий владі ЄС для проведення розслідування колишнім співробітником спецзагону "Алмаз" Ігорем Макаром. Записи датовані 2012 роком.

На запису на той момент глава КДБ Білорусі Юрій Зайцев обговорює з двома співробітниками "Алмазу" варіанти усунення колишніх співробітників спецслужб Білорусі, стали опонентами режиму Лукашенка і виїхали в Німеччину. В аудіо також згадується журналіст Павло Шеремет.

Представник Міністерства внутрішніх справ України Андрій Шевченко заявив, що нові докази у справі про вбивство Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних, серед яких - військовий Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Україна хоче провести Олімпіаду в 2030 або 2032 роках

Україна планує провести Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році. Через 10 років в Україні буде достатньо розвинена для цього інфраструктура. Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцай.

Міністр зазначив, що зараз в уряді обговорюють питання з місцем проведення олімпіади та вартістю ОІ.

Іран відновив збагачення урану на рівні 20%

Іран відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо на рівні 20%. Однак ядерну угоду між Іраном та світовими країнами передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%. Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційного представника уряду Ірану Алі Рабіеї, збройове збагачення урану почалося вранці в понеділок, 4 січня 2021 року.

Суд Лондона відмовив в екстрадиції Ассанжа в США

Суддя Центрального кримінального суду Лондона Ванесса Барайтсер відмовила владі Сполучених Штатів в екстрадиції засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Запит відхилили через побоювання за психічне здоров'я обвинуваченого. Суддя Барайтсер пояснила, що в Ассанжа спостерігаються симптоми депресії та схильність до суїциду.

Нагадаємо, Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

НС в Антарктиді: українські полярники кажуть, такого ще не було (фото)

В Антарктиді поблизу української станції "Академік Вернадський" розколовся льодовик. Наші полярники кажуть, що розколу такого масштабу на їх пам'яті ще не було.

Неприємність сталася з льодовиком Woozle Hill, повідомляється на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру. Вчені опублікували фото "до" і "після" і показали фото, де стався розлом. У висоту частина льодовика, що відкололася, дорівнює семиповерховому будинку.

З полиць супермаркетів зникнуть найбільш ходові товари: розгорається новий скандал

Під час локдауну 2021 супермаркетам в Україні заборонять продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші ходові товари повсякденного призначення. Тобто, будуть заборонені всі товари, крім харчових продуктів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, зв'язку, а також кормів, ветеринарних рослин, насіння та засобів захисту рослин.

Всі інші товари з 8 по 24 січня можна буде отримати тільки з адресною доставкою. Для того, щоб виконати постанову Кабінету міністрів, супермаркетам доведеться або закрити відповідні відділи на території торгових точок, або забороняти продаж при розрахунку на касі. На постанову відреагували в Американській торговельній палаті в Україні.

Опубліковано календар матчів збірної України на 2021 рік

Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня на виїзді проти чинних чемпіонів світу - команди Франції, а завершить рік 16 листопада також у гостях проти Боснії та Герцоговини.

У "синьо-жовтих" заплановано 11 офіційних поєдинків в рамках перенесеного чемпіонату Європи і кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Також підопічні Шевченка мають намір провести три товариські зустрічі, проте суперники поки невідомі.

Тропічне літо і контрастна зима: прогноз погоди на 2021 рік від народного синоптика

Погода в Україні у 2021 році буде більш вологою і контрастною по температурі. При цьому синоптичне літо може наступити вже в середині травня. Проте воно і закінчитися раніше, ніж минулого року - з другої декади вересня почнуться дощі та похолодає. А закінчиться рік суворими морозами в грудні.

Такий прогноз на 2021 рік дав найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань. За даними фахівця, зима в Україні у 2021 році розпочнеться з контрастів.