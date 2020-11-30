"Інтелектуальний локдаун" і вибори в Чернівцях: новини за вихідні

В Україні можуть ввести "інтелектуальний локдаун", екзит-поли повідомляють про перемогу Романа Клічука на виборах мера Чернівців, на Донбасі збили безпілотник бойовиків. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 28-29 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", - Арахамія

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

Народний депутат оцінив ймовірність посилення карантину в 90%, але зазначив, що нові заходи можуть відрізнятися від локдауну, який Кабінет міністрів вводив навесні.

У Чернівцях мером обрано Клічука, - екзит-пол

У другому турі виборів мера Чернівців обрано Романа Клічука. За нього проголосувало близько 60% виборців. Про це повідомляють екзит-поли від "Інституту соціології Маковецького" і "PGR consulting group".

Згідно з опитуванням "Інституту соціології Маковецького", за Клічука від "Єдиної альтернативи" проголосували 59,1% виборців. Опитування "PGR consulting group" показав, що за Клічука віддали голоси 61,1% виборців.

В зоні ООС військові збили безпілотник бойовиків

У неділю, 29 листопада, в зоні ООС було зафіксовано одне порушення перемир'я. Бойовики запускали безпілотник. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Біля селища Луганське в Донецькій області був зафіксований безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Військові збили апарат.

Трамп може заявити про участь в виборах-2024 під час інавгурації Байдена

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави держави до 2024 року. Він може заявити про участь у виборах під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року. Про це повідомляє The Daily Beast.

За даними видання, Трамп обговорює зі своїми радниками питання, пов'язані з початком своєї передвиборчої кампанії за чотири роки до виборів.

У Києві напали на журналістку під час прямого ефіру (відео)

У Києві 28 листопада під час прямого ефіру з церемонії пам'яті жертв Голодомору невідомий напав на журналістку NewsOne Віолетту Товкес. Чоловік у масці і капюшоні вибив мікрофон і свічку з рук дівчини та почав нерозбірливо кричати. Також, чоловік штовхнув журналістку. Оскільки йшов прямий ефір, інцидент був записаний на відео.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.