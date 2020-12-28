В ЄС почалася масова вакцинація від коронавирусу, а Зеленський допускає загальну мобілізацію: новини за вихідні

Страны Европейского союза приступили к массовой вакцинации населения от COVID-19, "Нафтогаз" повысил цену газа , президент Владимир Зеленский допускает всеобщую мобилизацию в случае нового нападения России. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-27 декабря, - в материале РБК-Украина

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Вакцинація від коронавірусу почалася в Європі в неділю, 27 грудня. Країни ЄС, включаючи Австрію, Францію, Італію, Іспанію і Португалію проводять імунізацію населення вакциною BioNTech-Pfizer. Три країни, Німеччина, Угорщина і Словаччина, почали вакцинацію на день раніше.

У зв'язку з початком масової вакцинації від коронавірусу в ЄС Європол попереджає про шахрайство. Існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом.

Україна знайшла можливість зберігати вакцину від коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник. МОЗ вже запустило роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями.

В Бостоні у лікаря розвинулася важка алергічна реакція після щеплення проти коронавірусу вакциною від компанії Moderna. Це перший відомий випадок алергії після введення препарату.

Туреччина почне вимагати наявність негативного тесту на коронавірус у всіх пасажирів авіарейсів. Норма набере чинності з 28 грудня.

Поточна пандемія коронавірусу не стане останньою для людства. Через це країнам потрібно зміцнювати системи охорони здоров'я. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус.

Президент допускає мобілізацію чоловіків та жінок у разі нового нападу Росії

Президент України Володимир Зеленський допускає, що у разі нового нападу Російської Федерації доведеться проводити загальну мобілізацію. Він додав, що навіть не хоче уявляти таку ситуацію.Про це йдеться в інтерв'ю глави держави журналу "Фокус".

Як пояснив президент, у разі нового нападу Росії, наприклад з території Криму, буде повномасштабна війна. "Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані - і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - сказав Зеленський.

"Нафтогаз" підвищив ціну газу для побутових клієнтів у січні на 14%

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Це на 14% вище в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

Нагадаємо, "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для своїх клієнтів в серпні-вересні.

Лукашенко заявив про затримання "терористів": "везли тонни зброї через Україну"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи терористів. Він розповів, що ці "терористи" нібито везли тонни зброї через територію України. Про це повідомляє провладне білоруське видання "Белта".

Як розповів Лукашенко, білоруські спецслужби затримали "терористичну групу" Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі. У МЗС України спростували заяву Лукашенка.

У Росії заявили про повернення скандальної ікони Боснії і Герцеговині

Москва вирішила повернути подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону Боснії і Герцеговині. Скандальну ікону сьогодні передали посольству Боснії і Герцеговини. Про це повідомило російське видання "ТАСС" з посиланням на коментар МЗС РФ.

Ікона 18 століття, яку Лавров отримав від глави президіуму Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, спровокувала міжнародний скандал, оскільки виявилася вивезеною з території України.

Рекорд за рекордом: ціна біткойна продовжує зростання

Криптовалюта біткойн в неділю встановила новий ціновий рекорд, пробивши позначку в 28 тисяч доларів. Протягом дня його вартість сягнула понад 28,2 тисячі доларів, а після початку знижуватися до 26,5 тисяч доларів.

На грудень 2020 року довелося відразу кілька цінових піків біткойна. Позначку в 24 тисячі доларів криптовалюта подолала 20 грудня, а 16 грудня ціна біткойна вперше в історії склала понад 20 тисяч доларів.

"Динамо" увійшло до ТОП-15 клубів за всю історію УЄФА

УЄФА представив рейтинг кращих клубів за всю історію існування організації. Київське "Динамо" посіло 11 місце, посівши найвищу позицію серед українських клубів.

Список складено на підставі виступів команд у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів, починаючи з 1955 року.

Поліція зворушила виконанням "Щедрика" в центрі Києва: з'явилося відео

Київські поліцейські своєрідно привітали жителів України з Різдвяними святами, виконавши відому українську новорічну пісню "Щедрик" на відео. Миле відеопривітання записували не у відділенні, а на Софійській площі біля головної ялинки країни. Відео, яким активно діляться користувачі мереж, опублікували на відеохостингу YouTube.

Поліцейські з Києва вразили українців не тільки якісним вокалом, але й віртуозним виконанням найвідомішої мелодії українського композитора, яка стала асоціюватися з Новим роком у всьому світі.