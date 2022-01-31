Зимова Олімпіада 2022 в Пекіні: все, що потрібно знати про Ігри

Зимова XXIV Олімпіада стартує у Пекіні 4 лютого. Спортсмени із 95 країн боротимуться за медалі у 15 дисциплінах. Серед особливостей Олімпійських ігор 2022 не тільки суворий карантин через COVID-19, але також нові види спорту, гендерна рівність, екологічність.

Всі подробиці Олімпіади в Китаї - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне про Олімпіаду 2022

XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого

Церемонії відкриття та закриття відбудуться на стадіоні "Пташине гніздо"

Змагання пройдуть у 15 спортивних дисциплінах, 7 з них – нові

Буде розіграно 109 комплектів медалей

Збірну України представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах

Кількість жінок-спортсменок стане рекордною (квоту збільшили з 41% до 45%).

Ряд країн бойкотують змагання

Іноземні вболівальники не зможуть потрапити на трибуни

Дві Олімпіади в одному місті

Пекін отримав право провести XXIV зимову Олімпіаду у 2015 році. За результатами голосування Міжнародного олімпійського комітету, столиця КНР лише на 4 голоси випередила Алмати.

Цікаво, що Пекін став першим в історії містом, яке приймає і зимові, і літні Олімпійські ігри. Багато об'єктів, збудованих для змагань 2008 року, використовуватимуться повторно. Наприклад, стадіон "Пташине гніздо", де відбулися церемонії літніх Ігор 14 років тому.

На Іграх 2022 року буде три спортивні зони. У Пекіні пройдуть всі змагання на льоду, фрістайл та сноуборд; у Чжанцзякоу – біатлон, лижні гонки, фрістайл, сноуборд; в Яньцині - гірськолижний та санний спорт.

Фото: Стадіон "Пташине гніздо" у Пекіні (Getty Images)

Церемонія відкриття

Урочисте відкриття Олімпіади 2022 відбудеться 4 лютого о 14:00 за київським часом.

У шоу на стадіоні "Пташине гніздо" буде задіяно 3 тисячі акторів, сучасні технології та світлові ефекти. Режисером є відомий китайський актор та кінорежисер Чжан Імоу. Головною темою дійства стане екологія та проблеми клімату.

Трансляцію церемонії відкриття та всі змагання можна буде подивитися в Україні на каналах UA: Перший та Суспільне Спорт.

Екологічна Олімпіада

Організатори називають Ігри 2022 "зеленими", оскільки переобладнання об'єктів дозволило уникнути додаткового будівництва із шкідливими викидами. Електропостачання усієї інфраструктури відбувається від відновлюваних джерел, для транспортних засобів використовується водневе паливо.

Покриття льодових арен створюється за допомогою природного холодоагенту з мінімальним впливом на навколишнє середовище – ця технологія застосовується вперше. План будівництва Олімпійського містечка скоригували так, щоб зберегти якнайбільше дерев.

Символи Ігор у Пекіні

Талісманом Олімпіади у Пекіні став панда Бін Дунь Дунь. Його ім'я китайською означає "лід", "здоровий, життєрадісний". Костюм ведмежати схожий на космічний скафандр, що символізує зв'язок з новими технологіями. Серце на лівій лапі - символ гостинності Китаю.

Фото: Талісмани Олімпіади та Паралімпіади (Getty Images)

Сюе Жун Жун став талісманом Паралімпіади, що пройде у Піднебесній з 4 по 13 березня. Він символізує дружбу, тепло, відвагу і наполегливість.

Олімпійські медалі нагадують стародавні китайські нефритові підвіски. На них нанесена емблема Ігор 2022, а на реверсі розташований візерунок, схожий на стародавні зіркові карти.

Фото: Олімпійські медалі (instagram.com/beijing2022)

Види спорту

На зимових XXIV Іграх буде представлено 15 спортивних дисциплін (всього 109 видів змагань). 7 дисциплін МОК додав вперше (жіночі одиночні змагання з бобслею – монобоб, чоловічий та жіночий фрістайл біг-ейр, змішана естафета у шорт-треку, змішаний командний фрістайл в акробатиці, стрибки на лижах з трампліну, сноуборд-крос).

Усі змагання зимової Олімпіади:

бобслей;

біатлон;

гірськолижний спорт;

керлінг;

ковзанярський спорт;

шорт-трек;

лижне двоборство;

лижні гонки;

стрибки з трампліну;

скелетон;

сноуборд;

фігурне катання;

фрістайл;

хокей.

Учасники

На Олімпіаду 2022 приїдуть спортсмени з 95 країн, всього близько 4 тисяч учасників.

Спортсмени житимуть в олімпійських містечках у Пекіні та Яньціні. Через пандемію коронавірусу в Іграх зможуть брати участь лише вакциновані спортсмени. Ті, хто має медичні протипоказання до вакцинації, мають пройти 21-денний карантин після приїзду до КНР.

Варто зазначити, що збірна Росії знову виступатиме на Олімпіаді 2022 без національної символіки, прапорів та гімну (через допінговий скандал на Іграх у Сочі).

Україна на Олімпіаді 2022

До складу національної збірної увійшло 45 спортсменів – на 12 осіб більше, ніж під час минулої зимової Олімпіади 2018 у Пхенчхані.

Українські олімпійці поборються за медалі у 12 із 15 видів спорту: біатлон, бобслей, фрістайл, санний спорт, лижні гонки, фігурне катання, гірськолижний спорт, шорт-трек, стрибки з трампліну, сноуборд, скелетон, лижне двоборство.

Вперше за історію участі нашої країни у зимових Іграх, спортсмени виступлять у змаганнях змішаних команд з фрістайлу (акробатика) та у жіночому бобслеї (монобоб).

Після перерви у дві Олімпіади спортсменам з України вдалося отримати ліцензії на змагання у шорт-треку, командному фігурному катанні, лижній естафеті серед жінок. Через 12 років в Олімпійських іграх знову візьмуть участь наші лижники у стрибках із трампліну

Бойкот Олімпійських ігор

Напередодні проведення Ігор 2022 деякі країни оголосили, що їхні офіційні делегації не будуть присутніми на змаганнях. Це "дипломатичний" бойкот. До Олімпіади не приїдуть президенти, міністри, політичні діячі. Спортсменів бойкот не стосується.

Відмова країн від відвідування Олімпійських ігор є висловленням незгоди з діями уряду КНР щодо національних меншин. США та інші країни вважають порушенням прав людини створення "таборів перевиховання" в автономному районі Сіньцзян, де людей змушують відмовитися від релігії, рідної мови, культури. У такі установи примусово поміщають корінних жителів району (уйгурів), які сповідують іслам.

До бойкоту Олімпіади приєдналися США, Австралія, Великобританія, Японія, Канада, Бельгія, Данія, Литва, Косово.

У КНР на це заявили, що звинувачення ґрунтуються на чутках та брехні, а дії США назвали "політичною провокацією".

Суворий карантин та тиша на трибунах

Через пандемію COVID-19 та спалах штаму "Омікрон" гравці НХЛ не братимуть участі у хокейних змаганнях Олімпіади 2022. Також на Ігри не приїдуть дипломатичні делегації Австрії, Нової Зеландії, Швеції, Індії, Нідерландів.

Учасників Олімпіади, тренерів, представників команд, волонтерів, журналістів обслуговуючий персонал повністю ізолюють від зовнішнього світу. До закінчення змагань вони не зможуть залишати встановлені зони. Щодня вони проходитимуть тест на коронавірус.

Подивитися змагання з трибун зможуть лише громадяни КНР, іноземних уболівальників не допускатимуть. Проте кількість китайських глядачів також обмежили, скасувавши публічний продаж квитків.

Тим, хто все-таки зможе потрапити на змагання за спеціальним запрошенням, доведеться дотримуватися жорстких вимог. Глядачам заборонили підтримувати спортсменів голосом, можна лише аплодувати.

Після повернення з Олімпіади вболівальникам потрібно буде дотримуватися карантину під контролем протягом 7 днів і ще 14 днів після цього перебувати на самоізоляції.