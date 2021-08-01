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Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ

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Токіо, Неділя 01 серпня 2021 18:31
Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ Фото: Христина Тимановська, білоруська спортсменка (facebook.com/blr.athletics)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відреагувала на скандал зі спортсменкою Христиною Тимановською. Білоруський олімпійський комітет намагається силою повернути спортсменку з Олімпіади в Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тихановської в Twitter.

Тихановська подякувала Міжнародному олімпійському комітету за те, що він швидко відреагував на ситуацію та вже почав розбиратися з нею.

"Вона (спортсменка Тимановська - ред.) має право на міжнародних захист та на продовження участі в Олімпійських іграх. Також дуже важливо розслідувати порушення Національним олімпійським комітетом Білорусі прав спортсменів", - написала вона.

Зазначимо, за останніми даними, Тимановська все ще перебуває у Токіо під захистом місцевої поліції. Рейс, яким спортсменку хотіли відправити в Мінськ, вже вилетів з Японії, але Тимановська не проходила реєстрацію на нього.

Крім того, Тимановська розповіла білоруському ЗМІ про ситуацію, яка з нею склалася. Після того, як спортсменка розкритикувала білоруських спортивних чиновників, до неї прийшов головний тренер білоруської олімпійської збірної та сказав, щоб вона збирала речі та їхала в аеропорт.

"Сказав, що у мене 40 хвилин, щоб зібратися. Я почала складати речі, до мене кожні 10 хвилин підходили і перевіряли, чи скоро я зберуся. Я збирала речі півтори години, намагалася максимально затягувати час. Листувалася з чоловіком, з родичами, ми думали, що робити, куди звертатися. Прийняли рішення, що приїду в аеропорт, а там піду в поліцію", - розповіла вона.

Нагадаємо, Польща погодилася надати Тимановській правову та консульську допомогу в Токіо. До цього Тимановська говорила, що планує просити політичного притулку в країнах Європи.

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Білорусь спортсменка Олімпіада 2020 Світлана Тіхановська
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