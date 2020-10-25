В Україні лікарняні ліжка зайняті на 61,1%, - МОЗ

Станом на 25 жовтня в Україні зайняті 61,1% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою. Гірше ситуація виглядає в Одеській, Луганській і Запорізькій областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними, у всіх областях, крім Херсонської та Тернопільської, завантаженість ліжок вище 50%. Найгірша ситуація з завантаженістю лікарень у Запорізькій (77,3%), Луганській (75%) та Одеській (74,6%) областях.

Крім того, в Україні немає жодної області, готової до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. У середньому по країні цей показник становить 216,5 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській і Хмельницькій областях.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 6088 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень в Харківській, Хмельницькій, Житомирській та Львівській областях.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ хочуть уточнити критерії одужання пацієнта від COVID-19.