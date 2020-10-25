ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні лікарняні ліжка зайняті на 61,1%, - МОЗ

Новость на русском → Україна , Неділя 25 жовтня 2020 11:54
В Україні лікарняні ліжка зайняті на 61,1%, - МОЗ Фото: медик (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 25 жовтня в Україні зайняті 61,1% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою. Гірше ситуація виглядає в Одеській, Луганській і Запорізькій областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними, у всіх областях, крім Херсонської та Тернопільської, завантаженість ліжок вище 50%. Найгірша ситуація з завантаженістю лікарень у Запорізькій (77,3%), Луганській (75%) та Одеській (74,6%) областях.

Крім того, в Україні немає жодної області, готової до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. У середньому по країні цей показник становить 216,5 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській і Хмельницькій областях.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 6088 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень в Харківській, Хмельницькій, Житомирській та Львівській областях.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ хочуть уточнити критерії одужання пацієнта від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Медицина Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
NEWS
Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
Анна Березинаредактор стрічки новин Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
DAILY
Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса