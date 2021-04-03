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"Міс Україна" нарешті отримала візу в США: для красуні зробили виняток

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 17:22
"Міс Україна" нарешті отримала візу в США: для красуні зробили виняток Фото: Єлизавета Ястремська (instagram.com/__lizaelza__)
Автор: Володимир Костирін

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська постала перед труднощами при отриманні візи в США, де в травні буде проведено міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". Таким чином, участь дівчини опинилась під загрозою зриву.

Втім, 3 квітня красуня поділилася прекрасною новиною у своєму Instagram.

Киянка розповіла, що їй зателефонували з американського посольства і сказали, що дають візу.

Напередодні президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова через ситуації, що склалася, звернулася до тимчасової повіреної у справах США з проханням посприяти в отриманні візи для Ястремської.

Єлизавета зізналася, що неймовірно вдячна дипломатичному відомству за те, що для неї зробили виняток в умовах суворого обмеження запису на співбесіду для отримання візи, і призначили дату.

"Я дуже переживала ці дні. Тепер я точно знаю, що їду на "Міс Всесвіт", - радіє модель і дизайнер.

&quot;Міс Україна&quot; нарешті отримала візу в США: для красуні зробили виняток

Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Також вона висловила слова подяки всім за підтримку і додала, що попереду її чекає ще місяць інтенсивної підготовки.

"До зустрічі на "Міс Всесвіт"!" - пише Єлизавета.

Нагадаємо, що Ястремська братиме участь в міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020", проведення якого було відкладено через пандемії коронавірусу на 16 травня 2021 року в Майамі. Сама ж підготовка стартує 6 травня.

&quot;Міс Україна&quot; нарешті отримала візу в США: для красуні зробили виняток

Єлизавета Ястремська (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

Варто зазначити, що вже друге переможниці "Міс Україна Всесвіт" відмовляють у візі в США. Так, у 2019 році подібні проблеми були у переможниці Анастасії Суботи - їй відмовили вперше через те, що мати дівчини живе в США.

Раніше ми писали, що нещодавно "Міс Україна" Вероніка Дідусенко умилила відео з сином і висловилася про важку боротьбу.

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