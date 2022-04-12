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У Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війну

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Київ, Вівторок 12 квітня 2022 18:22
У Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війну У Києві затримали двох мародерів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві правоохоронці затримали двох мародерів. Повідомляється, що зловмисники обікрали помешкання киян, які змушені були виїхати через бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

До поліції надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що його квартиру, яка розташована в багатоповерхівці на проспекті Романа Шухевича, обікрали невідомі.

Поліцейські з’ясували, що родина заявника понад два тижні тому виїхала зі столиці через воєнні дії, а коли повернулася, то побачила зламані замки на вхідних дверях і гармидер всередині.

Правоохоронці встановили та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися 35-річний уродженець Черкаської області, який перебував у розшуку за вчинення шахрайства та використання підроблених документів, а також 49-річний іноземець.

Поліцейські встановили, що один із затриманих є сусідом потерпілих, який знав про їхню тривалу відсутність.

Усі речі поліцейські вилучили під час санкціонованого обшуку. Серед них золоті прикраси, телевізор, фотоапарат, побутові речі, одяг та біжутерія.

Також у ході обшуку співробітники поліції виявили та вилучили зброю та набої.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

За скоєння крадіжки в умовах воєнного стану чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війнуУ Києві затримали двох мародерів: обікрали помешкання містян, які виїхати через війну

Раніше ми повідомляли, що українські військові ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів в Сумській області.

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