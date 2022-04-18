Внаслідок удару по Харкову загинуло двоє мирних мешканців: СБУ розпочала розслідування
Російські окупанти продовжують убивати мирних українців. Унаслідок удару по Харкову 18 квітня загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської облпрокуратури.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєдналося з умисним убивством. Провадження ведуть слідчі Служби безпеки України.
"За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків", – йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілу міста загинули чоловік і жінка. Також низка житлових будинків зазнала ушкоджень.
До слова, Збройні сили збили ворожий безпілотник над територією Одещини.
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