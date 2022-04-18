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Внаслідок удару по Харкову загинуло двоє мирних мешканців: СБУ розпочала розслідування

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Харків, Понеділок 18 квітня 2022 16:33
Внаслідок удару по Харкову загинуло двоє мирних мешканців: СБУ розпочала розслідування Фото: Наслідки обстрілів у Харкові (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Російські окупанти продовжують убивати мирних українців. Унаслідок удару по Харкову 18 квітня загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської облпрокуратури.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєдналося з умисним убивством. Провадження ведуть слідчі Служби безпеки України.

"За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу міста загинули чоловік і жінка. Також низка житлових будинків зазнала ушкоджень.

До слова, Збройні сили збили ворожий безпілотник над територією Одещини.

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