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Вбивство співробітника АП: фігуранту загрожує 9 років в'язниці

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 16:59
Вбивство співробітника АП: фігуранту загрожує 9 років в'язниці Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Підозрюваного в причетності до вбивства співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого залишили під вартою до 20 січня 2021 року. Під час засідання прокурор попросив для підозрюваного покарання у вигляді 9 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці у Facebook.

Як встановило слідство, у березні 2019 року на вулиці Багговутівській підозрюваний громадянин Вірменії разом зі спільником напали на перехожого, яким виявився Бухтатий. Нападники завдали йому не менш як чотири удари в область голови.

У ході сьогоднішніх дебатів в Шевченківському районному суді підозрюваний частково визнав свою провину у скоєному.

"Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 14 березня у Києві на вулиці Багговутівській виявили тіло співробітника АП Олександра Бухтатого. Спочатку в поліції говорили про відсутність ознак насильницької смерті.

Крім того, в поліції заявили, що причиною смерті Бухтатого стала ішемічна хвороба серця. Під час розтину тіла загиблого виявили перелом кісток носа.

Пізніше правоохоронці затримали громадянина Вірменії за підозрою у нападі на Бухтатого. Підозрюваного вірменина арештували 15 березня 2019 року.

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