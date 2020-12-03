Вбивство співробітника АП: фігуранту загрожує 9 років в'язниці

Підозрюваного в причетності до вбивства співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого залишили під вартою до 20 січня 2021 року. Під час засідання прокурор попросив для підозрюваного покарання у вигляді 9 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці у Facebook.

Як встановило слідство, у березні 2019 року на вулиці Багговутівській підозрюваний громадянин Вірменії разом зі спільником напали на перехожого, яким виявився Бухтатий. Нападники завдали йому не менш як чотири удари в область голови.

У ході сьогоднішніх дебатів в Шевченківському районному суді підозрюваний частково визнав свою провину у скоєному.

"Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 14 березня у Києві на вулиці Багговутівській виявили тіло співробітника АП Олександра Бухтатого. Спочатку в поліції говорили про відсутність ознак насильницької смерті.

Крім того, в поліції заявили, що причиною смерті Бухтатого стала ішемічна хвороба серця. Під час розтину тіла загиблого виявили перелом кісток носа.

Пізніше правоохоронці затримали громадянина Вірменії за підозрою у нападі на Бухтатого. Підозрюваного вірменина арештували 15 березня 2019 року.