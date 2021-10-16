Розпочав 12-річну місію: NASA успішно запустило в космос зонд Lucy

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) успішно запустило космічний зонд Lucy. Протягом 12 років апарат вивчатиме "троянські астероїди" біля Юпітера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт NASA.

Дослідження, які проводитиме зонд, допоможуть краще зрозуміти походження нашої Сонячної системи завдяки вивченню "троянських астероїдів", які крутяться навколо зірки на орбіті поруч з Юпітером.

Зонд відправився у космос на ракеті-носії Atlas V, що належить компанії United Launch Alliance. Запуск відбувся зі стартового майданчика SLC-41, що розташований на мисі Канаверал у Флориді, о 11:34 за київським часом.

Вага апарату становить 1,5 тонни, вартість місії оцінюється у 981 млн доларів.

Lucy пролітатиме поруч з астероїдами з метою вивчення геології, фізики й хімії небесних тіл.