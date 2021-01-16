Ціну на газ обмежать з 1 лютого: який тариф і як це буде працювати (документ)

Міністерство енергетики розробило проект рішення Кабінету міністрів про обмеження ціни на газ для населення. Пропонується встановити ціну не вище 6,99 гривень з 1 лютого 2021 року.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві енергетики.

Документ зараз знаходиться на узгодженні у інших органів влади. За словами інформованого співрозмовника РБК-Україна, його можуть винести на наступне засідання Кабміну в середу, 20 січня.

Документом пропонується встановити з 1 лютого 2021 до кінця дії карантинних заходів, але не довше кінця опалювального періоду 20/21 граничну ціну на природний газ:

За договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 грн 99 коп. за 1 метр кубічний (з ПДВ).

Крім того, з 1 лютого 2021 до кінця дії карантинних заходів або до кінця опалювального періоду 20/21 ціна, по якій ПАК "Нафтогаз України" здійснює продаж / постачання природного газу, не може бути вище граничної ціни, встановленої Кабінетом Міністрів України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.