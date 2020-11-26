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Мінфін передав проект держбюджету-2021 на затвердження до Кабміну

Новость на русском → Київ, Четвер 26 листопада 2020 16:10
Мінфін передав проект держбюджету-2021 на затвердження до Кабміну Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після затвердження урядом документ внесуть до Ради для другого читання

Міністерство фінансів України передало до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік. Документ погоджений з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Підготовлений до другого читання і направлений на розгляд Кабміну проект бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду", - додав він.

Як зазначив Марченко, сьогодні зранку після конструктивних переговорів Міністерство фінансів успішно завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проекту бюджету України на 2021 рік.

"Основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників в частині доходів та видатків основного фінансового документа країни, та дефіциту", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України збереться на позачергове засідання в найближчим часом. На ньому повинні розглянути проект бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, 26 листопада Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

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