Мінфін передав проект держбюджету-2021 на затвердження до Кабміну
Після затвердження урядом документ внесуть до Ради для другого читання
Міністерство фінансів України передало до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік. Документ погоджений з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Підготовлений до другого читання і направлений на розгляд Кабміну проект бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду", - додав він.
Як зазначив Марченко, сьогодні зранку після конструктивних переговорів Міністерство фінансів успішно завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проекту бюджету України на 2021 рік.
"Основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників в частині доходів та видатків основного фінансового документа країни, та дефіциту", - сказав він.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України збереться на позачергове засідання в найближчим часом. На ньому повинні розглянути проект бюджету на 2021 рік.
Нагадаємо, 26 листопада Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.