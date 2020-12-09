Компенсації за карантин: які виплати отримає бізнес

Галузі бізнесу, які підпадуть під посилення карантину, отримають часткову компенсацію з держаного бюджету. Уряд ухвалить рішення про виплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Як зазначив Шмигаль, фізичні особи-підприємці зможуть отримати по 8 тисяч гривень. Крім того, будуть запроваджені податкові канікули для ФОПів першої групи та відбудеться списання податкового боргу, що не перевищує 3060 гривень.

"Будуть продовжені ліцензії, а також будуть компенсації по єдиному соціальному внеску", - сказав він.

Шмигаль заявив, що уряд сьогодні прийме відповідні рішення щодо виплат до кінця 2020 року.

"Як ми і обіцяли, ті галузі, які постраждають від обмеження в роботі, отримають фінансову підтримку від держави", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що загальна сума виплат з бюджету складе 12 млрд гривень.

Нагадаємо, Верховна рада 4 грудня Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці зміни направлені на підтримку бізнесу на час карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував проекти постанов, якими затверджується порядок надання допомоги.