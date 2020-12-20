Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень
Тенденція до зростання курсу долара збережеться
Протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько рівня 28,15 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, за останній тиждень гривня спочатку стрімко зміцнилася, а потім стрімко втрачала свої позиції проти долара. Підсумком п'ятниці став повернення гривні до своїх колишніх позицій.
Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за тиждень змінилися з 27,95/27,96 до 27,99/28,00 грн/долар. Середній курс купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень не змінився і залишився на позначці 27,80/28,00. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
"Зниження долара було обумовлено активізацією нерезидентів, які обмінювали валюту на гривню для покупок ОВДП. Так на останньому аукціоні Мінфін сумарно залучив понад 28 млрд гривень", - додав аналітик.
Однак у п'ятницю на відкритті торгів гривня зробила спробу зміцнитися до 27,74, а вже до закриття ринку просіла до 28,00 гривень за долар. "На наступному тижні ми побачимо продовження цього тренду. У долара є потенціал зростання до 28,15", - зазначив він.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. За минулий тиждень курс знизився на 0,5% (з 27,96 на 14 грудня).
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 299 млн доларів для стримування зміцнення гривні.