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Зеленський підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг: що зміниться

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 15:44
Зеленський підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг: що зміниться Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав нову редакцію закону "Про фінансовий лізинг". Документ гармонізує законодавство України з правом Європейського союзу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон дасть змогу захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище у цій сфері.

Згідно з документом, державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Національний банк України.

Документ визначає ознаки фінансового лізингу та його об’єкти. Це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку й не заборонене до передачі в лізинг.

При цьому не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об’єкти, визначені частиною другою статті 3 ЗУ "Про оренду державного та комунального майна".

В ОП звертають увагу, що у розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%.

"Підписаний закон удосконалить інструмент фінансового лізингу, що розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості. Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже - зростанню надходження податків до державного бюджету", - зазначили у Зеленського.

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, за основу цей закон парламент прийняв на початку лютого 2020 року.

Так, в Україні з 1 січня 2019 року запрацював лізинг на житло для поліцейських.

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