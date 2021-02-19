ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Якість платіжних послуг зросте: Рада схвалила закон за основу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 лютого 2021 12:55
Якість платіжних послуг зросте: Рада схвалила закон за основу Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися ринок платіжних послуг. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №4364.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 277 нардепів.

Цей закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні (у тому числі тих, які ініціюються або завершуються в Україні), установлює виключний перелік платіжних послуг, порядок їх надання, умови авторизації та перелік категорій надавачів платіжних послуг.

Згідно з документом, існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві - нефінансовими; буде визначене коло їх надавачів.

Встановлюються вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг, передбачена можливість створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами.

Небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах.

Закон передбачає, що випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.

Очікується, що умови надання платіжних послуг стануть прозорішими, а клієнти отримуватимуть більше інформації про них.

Також посилиться відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків тощо; а вимоги до безпеки платіжних операцій підвищаться, зокрема стосовно необхідності використання постачальниками платіжних послуг посиленої автентифікації користувачів у визначених випадках.

Нагадаємо, на початку лютого профільний комітет рекомендував Раді схвалити за основу відповідний законопроект №4364.

Як писало РБК-Україна, через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП) у минулому році провели 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% по сумі, ніж у 2019 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фінанси Верховна Рада платежи
NEWS
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ