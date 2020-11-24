З COVID-фонду уже використали понад 60% коштів

З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 41 млрд грн. Це - 62% виділених коштів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн", - сказано у повідомленні.

На заходи у сфері охорони здоров’я направили 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн, а саме:

на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн,

на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн,

на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн,

місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн з 1,5 млрд грн,

на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%

на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.

На заходи по соцзахисту направили 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. Вказано, що 6,8 млрд грн перерахували Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, а Фонду соціального страхування - 1,7 млрд грн.

Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

Станом на 1 листопада допомогу на дітей отримали 86 949 ФОП; допомогу по безробіттю перерахували на рахунки 467 662 осіб, а роботодавцям перераховано кошти для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Також здійснили виплати матеріального забезпечення 32 220 особам та виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341 особі.

"На заходи в сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. На здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автодоріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%", - сказано у повідомленні.

На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.

На забезпечення правопорядку використали 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.

Крім того, на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачили 524 млн грн. З них зараз використано 324 млн грн або 50%.

Нагадаємо, станом на 6 листопада було відомо, що з Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд грн, що становить 59% виділених коштів.

Як писало РБК-Україна, станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 52% від загальної суми. Це 34,1 млрд гривень з 66 млрд.