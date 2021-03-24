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Земля під Києвом: як і чому дорожчають ділянки під забудову поблизу столиці

Новость на русском → Київська область, Середа 24 березня 2021 11:30
Земля під Києвом: як і чому дорожчають ділянки під забудову поблизу столиці У Київській області зріс попит на ділянки (Фото: freepik)
Автор: Надія Скляренко

Земля у Київській області дорожчає протягом останнього року, незважаючи на загальну ситуацію в економіці через карантин і пандемію. За рік ділянки під забудову у передмістях столиці зросли у ціні на 12% і зараз коштують у середньому 1574 долара за сотку.

Про це йдеться у дослідженні консалтингової компанії SV Development, які є в розпорядженні РБК-Україна.

Найдорожча земля в області – у Києво-Святошинському районі. Її вартість за останній рік зросла з 2000 до 2300 доларів за сотку. За цей же період ділянки в Обухівському районі подорожчали з 1673 доларів до 1924 доларів за сотку, а у Бориспільському – з 1527 доларів до 1726 доларів за сотку, сказано в аналітиці SV Development.

Земля пішла у ріст

Ціни зростають через пожвавлення ринку. "У березні кількість угод зросла на 50% порівняно з лютим. Навесні минулого року угод практично не було через локдаун", - говорить РБК-Україна керуючий партнер SV Development Сергій Степенко.

Закриті кордони з країнами ЄС і вимушена необхідність проводити карантин в одній квартирі всією сім'єю мотивували покупців купувати землю і будувати заміські будинки. Деякі і зовсім зважилися переїжджати за місто.

Як пояснив співрозмовник, серед головних вимог покупців до ділянки під забудову – можливість підвести комунікації: світло, газ. Якість під'їзних шляхів також відіграє важливу роль при купівлі ділянки. Покупці з дітьми хочуть жити по сусідству з лісом, озером або річкою, куди можна вирушати на прогулянку всією родиною.

"Останні роки підприємці викуповують великі ділянки землі, площею близько 20 га по сусідству з населеними пунктами, ділять їх на невеликі наділи і продають під забудову. Зараз 95% угод стосуються ось таких ділянок", - говорить Сергій Степенко.

Ціни залишаться стабільними

Земля в Київській області не буде суттєво дорожчати в цьому році, вважають ріелтори. "Вартість земельних ділянок під приватну забудову становить від 900 доларів до 2500 доларів за сотку залежно від їх розташування. У другій половині квітня ми очікуємо, що вартість землі під забудову може зрости в середньому на 1,5-2%", - зазначила голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості (АФНУ) Олена Гайдамаха.

Якщо ж динаміка захворюваності COVID-19 вийде з-під контролю, то це може негативно позначитися на ринку землі. "У разі, якщо буде оголошено всеукраїнський локдаун, то кількість угод може знизитися в середньому на 30%. Проте на цінах це навряд чи позначиться: на час локдауна вони будуть "заморожені", - розповів експерт.

Якщо ж цього сценарію вдасться уникнути, то у березні-травні ринок може вийти на 2 тисячі угод купівлі-продажу землі в Київській області за місяць, прогнозує Сергій Степенко.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в АР Крим пояснило, як українцям не втратити свої земельні ділянки і нерухомість на півострові.

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