Коли запрацює накопичувальна пенсійна система: Шмигаль назвав терміни

Закон про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи можуть прийняти вже у 2021 році. Кабмін розробив з Міністерством соціальної політики стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Інтерфаксу".

За його словами, стратегію погодили з профільним комітетом Верховної ради.

"Зараз це питання знаходиться в законодавчій площині. Відповідний проект закону підготовлений, будемо просити парламентаріїв прийняти його якомога швидше, щоб у цьому році ця накопичувальна пенсійна система була введена", - сказав Шмигаль.

Він каже, що така система потрібна Україні так само, як цивілізований фондовий ринок.

"Є презентація, підготовлена Національною комісією з цінних паперів і фондових ринків спільно з USAID, ЄБРР та Американською торговою палатою. Вони готові виділити фінансування. Там величезний масштаб роботи", - додав він.

Найближчим часом буде підписано меморандум, після чого почнеться його впровадження, розповів Шмигаль.

"Ми хочемо, щоб нормальний фондовий ринок запрацював через рік. Але там маса законодавчої роботи. Тому, з урахуванням всіх нюансів бюрократії, для повноцінної роботи може знадобитися три роки", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Зазначимо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).