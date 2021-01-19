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Тарифи на розподіл газу знизили для 14 облгазів

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 11:10
Тарифи на розподіл газу знизили для 14 облгазів Фото: лічильник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 20 січня знизила тарифи на розподіл газу для 14 компаній. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривень за кубометр.

Засідання комісії транслювалося на Youtube.

Тарифи знижені для компаній:

ПРАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", ПРАТ "Коростишівгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

Тарифи знижені на 5-30% до 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

Як зазначили на засіданні, рішення ухвалили "з метою недопущення соціальної напруги серед населення".

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що справедлива ціна за розподіл природного газу в Україні становить близько 1,11 гривень за кубометр. Це середня ціна на сьогодні по Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про плани обмежити тариф на розподіл газу до рівня не вище 1,79 гривні за кубічний метр. За його словами, відповідну ініціативу має схвалити Верховна рада.

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