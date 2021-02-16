У мережах АЗС назвали умови для зниження цін на бензин

Підйом цін на нафту в світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні ".

Після підвищення цін наприкінці листопада, за даними консалтингової компанії "А-95", середня вартість літра 95-го бензину досягла 24,34 гривень. Тепер же, за даними аналітиків, бензин А-95 продається в середньому за 26,77 гривень/літр. Якщо говорити про дизельне паливо, то до кінця листопада середня ціна по Україні була 23,63 гривень/літр. Тепер же "дизель" в середньому по ринку досягає позначки 26,16 гривень/літр.

Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Між зростанням або падінням цін на нафту і змінами цінників на стелах АЗС проходить близько двох тижнів. Але на перегляд цін у роздробі також впливають запаси нафтопродуктів на складах трейдерів, зазначили в прес-службі мережі SOCAR.

Ще один важливий компонент у ціні бензину і ДП - динаміка валютного ринку. І хоча курс гривні до долара з початку року зміцнювався, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати зростання цін на зовнішніх ринках.

Разом з тим, за словами співвласника мережі АЗС KLO В'ячеслава Стешенка, зміцнення курсу дало змогу сповільнити подорожчання бензину і ДТ в роздробі. "На паливному ринку дуже складно давати прогнози, надто нестійкі дві основні складові - нафту і курс. Якщо гривня буде продовжувати зміцнюватися, а нафта почне зниження, то ми це відобразимо на стелах", - пояснив Стешенко.

ОККО і SOCAR погоджуються, що динаміка курсу сильно не вплинуло на роздрібні ціни на ринку. "Але навіть завдяки такому зростанню курсу гривні нам вдалося утримати ціни від істотного зростання, як того вимагали ціни на нафту", - підсумував маркетинг-директор мережі АЗК "ОККО" Василь Дмитрів.