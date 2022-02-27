Санкції і удар по економіці: ціна для Росії за вторгнення в Україну

Путінський режим і вся економіка РФ втрачає мільярди доларів на день через військове вторгнення в Україну . США, Британія, ЄС та інші країни продовжують вводити санкції проти банків і компаній країни-агресора.

Падіння біржових індексів і обвал рубля

Реакція фінансових ринків в РФ на вторгнення в Україну стала буквально панічною. У перший день військової агресії індекс Мосбіржі відразу втратив 45,4%, індекс РТС впав на 49,25%. Обвал котирувань на ключових біржах РФ став максимальним за всю історію російського ринку, рекорд тримався з переддефолтного 1997 року.

Курс долара до рубля також піднявся до історичного максимуму – 89,6 рублів/долар, а євро – до 99,99 рублів. Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року. Цей крок дозволив дещо відкотити курс, але наступні санкції напевно прискорять "просідання" російської валюти.

Заморозка резервів і блокування держборгу

Санкційний тиск Заходу на РФ продовжує посилюватися. У Європейській комісії заявили про готовність ЄС заморозити активи Центробанку Росії. За оцінками економістів, мова йде приблизно про 160 млрд євро. До 100 млрд доларів можуть потрапити під блокування, якщо таке рішення прийме і Вашингтон.

Можливості Банку Росії підтримувати курс рубля через такі санкції будуть істотно обмежені. Вже в найближчі дні російська валюта може обвалитися, якщо населення почне активну скупку доларів та євро на тлі відтоку депозитів.

Ще раніше було прийнято рішення обмежити операції з російським держборгом. У США, наприклад, заборонили американським резидентам купувати держоблігації РФ. Москва тепер не зможе випускати папери на західних майданчиках, будучи обмеженою місцевим ринком.

Росії відключать SWIFT

Політично також прийнято рішення у США і країнах ЄС відключити РФ від системи міжнародних банківських платежів SWIFT. Це може завдати сильного удару по російській економіці, зупинивши фінансові операції бізнесу і банків. Після цього банківські операції будуть замкнуті на внутрішній російській платіжній системі.

Сам факт того, що Захід погодив цю санкцію, говорить про безпрецедентну підтримку України, адже спочатку ряд країн, які активно ведуть бізнес з Росією, були проти відключення Москви від SWIFT.

Силу санкцій на собі продовжують відчувати і російські олігархи. Вже найближчими днями буде створена багатостороння трансатлантична цільова група для виявлення, вистежування і заморожування активів російських компаній і олігархів, які перебувають під санкціями. Під заморозку потрапили не тільки їх банківські рахунки на Заході, а й нерухомість, яхти і т. д.

Світ закриває небо для авіації РФ

Російська цивільна авіація також потрапила під ряд санкцій. Все більше і більше країн закрили небо для авіакомпаній з РФ, також заборонивши своїм бортам літати в російські аеропорти. І таким чином вже незабаром можна очікувати повного припинення авіасполучення між Москвою і країнами ЄС.

Транзит газу ускладнюють

В енергетичній сфері вже можна з повною впевненістю говорити про блокування проекту "Північний потік-2". Будівництво цього газопроводу у Німеччині раніше називали суто економічним проектом, що не становить загрози безпеці України. Тепер сама німецька влада зупинила запуск "СП-2", схоже, надовго поховавши плани Кремля. Трубопровід в обхід нашої країни міг стати основною альтернативою для поставок газу з РФ в Європу, зокрема в Німеччину.