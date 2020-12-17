Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Парламент знизив ставку податку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14%. Нардепи схвалили в другому читанні законопроект №3656.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

За документ проголосували 255 парламентаріїв.

Автори законопроекту запевняють, що таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень в структурі надходжень/втрат ПДВ ні для однієї із зацікавлених сторін (держава / підприємство).

Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов'язань - "скручування" - зникнуть.

Раніше глава комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час представлення проекту в сесійній залі підкреслював, що в першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, а це дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ вже для переробників такої продукції.

Нагадаємо, у вересні Рада схвалила цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в липні стало відомо, що в парламенті ініціювали введення нового податку для пересічних власників землі: малих фермерів хотіли зобов'язати щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.