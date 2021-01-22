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Промвиробництво в Україні за 2020 рік впало на 5,2%

Новость на русском → Київ, П'ятниця 22 січня 2021 15:30
Промвиробництво в Україні за 2020 рік впало на 5,2% Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В кінці року падіння дещо сповільнилося завдяки низькій базі порівняння

Обсяги промислового виробництва в грудні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року виросли на 4,8%. Це був перший місяць зростання після падіння, починаючи з осені 2019 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Промвиробництво в Україні за 2020 рік впало на 5,2%

За даними статистичного відомства, за весь 2020 року порівняно з 2019 роком промвиробництво скоротилося на 5,2%.

Промвиробництво в Україні за 2020 рік впало на 5,2%

У добувній промисловості і розробленні кар'єрів падіння склало 3,1%, у переробній промисловості - падіння на 6,9%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 2,3%.

Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в Україні почалося восени 2019 року. У січні 2020 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 5,1%, а в лютому падіння сповільнилося до 1,5%, однак у березні прискорилося до 7,7%. У квітні падіння становило 16,2%, в травні 12,2%, в червні - на 5,6%, у липні - 4,2%, у серпні - 5,3%, у вересні - 4,4% в жовтні - 5,0%, у листопаді - на 0,3%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані з обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки. Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку з зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, у 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.

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