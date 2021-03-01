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Мінфін відреагував на підтвердження Fitch кредитного рейтингу України

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 17:14
Мінфін відреагував на підтвердження Fitch кредитного рейтингу України Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на підтвердження агентством Fitch кредитного рейтингу України на рівні "B". За його словами, це показує макроекономічну стабільність в країні.

Про це повідомило Міністерство фінансів на сторінці у Facebook.

За словами Марченка, фінансова криза через коронавірус "стала справжнім випробуванням для економік всіх країн світу", зокрема, кредитний рейтинг близько 20 країн, що розвиваються, був знижений.

"Підтвердження рейтингу України зі стабільним прогнозом показує ту макроекономічну стабільність, яку нам вдалось втримати протягом кризи. Не зважаючи на всі виклики, ми продовжуємо працювати над посиленням стійкості державних фінансів України та, як наслідок, зменшенням кредитних ризиків держави", - сказав він.

Нагадаємо, у суботу, 27 лютого, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". У Fitch заявили, що українські рейтинги показують надійну основу макроекономічної політики.

Додамо, у вересні минулого року агентство Fitch також підтверджувало довгостроковий рейтинг України на рівні "B".

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