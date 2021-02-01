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Курс долара може впасти до 27,5 гривень: аналітик назвав умову

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 16:50
Курс долара може впасти до 27,5 гривень: аналітик назвав умову Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Цього тижня курс гривні може поступово наблизитися до рівня 28 гривень/долар. Нерезиденти можуть збільшити пропозицію валюти на ринку й підштовхнути гривню до початку сезонної хвилі укріплення її курсу до іноземних валют.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU.

Як зазначив аналітик, гривня може продовжити посилення під впливом високих цін на товари українського експорту, збереження активності нерезидентів на ринку ОВДП та початку підготовки аграріїв до весняно-польових робіт.

"До кінця лютого курс гривні може укріпитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар", - додав він.

Аналітик нагадав, що минулого тижня укріплення гривні було незначним - лише до 28,13 гривень/долар (на 0,11%), а з початку року - на 1,14%, адже весь січень курс на міжбанківському ринку переважно коливався в межах коридору 28-28,5 гривень/долар.

"Це було досить нетиповим для першого місяця року, якому притаманно переважання девальваційного тиску, і значну роль у стабілізації курсу відіграли нерезиденти, продаючи валюту для купівлі ОВДП. Цим вони фактично компенсували надлишковий попит на валюту, який спричинили великі бюджетні видатки, здійснені наприкінці 2020 року", - вважає аналітик.

Як зазначив Котович, "в лютий гривня входить з курсом до долара США на рівні 28,13 гривень/долар і з високою ймовірністю збереження активності нерезидентів на ринку ОВДП може розпочати звичне сезонне укріплення, яке підтримають експортери, особливо аграрії, які поступово продаватимуть валюту для фінансування весняно-польових робіт".

Нагадаємо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

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