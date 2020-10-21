Уряд створив робочу групу для виконання вимог МВФ

Група буде слідкувати за виконанням вимог МВФ

Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Головою групи стане урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Відповідне рішення ухвалено на засідання уряду 21 жовтня 2020 року, повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними прес-служби, робоча група - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів України, який утворений з метою виконання зобов’язань української сторони в рамках програми "Стенд-бай".

До складу групи зі сторони Мінфіну також увійдуть заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, на якого покладені обов’язки заступника голови групи, радник міністра фінансів Юлія Пашко, а також начальник відділу співробітництва з МВФ управління міжнародного співробітництва Міністерства фінансів Дмитро Манцуров - секретар робочої групи.

Як зазначили в Мінфіні, Україна розраховує отримати 700 млн доларів в рамках чинної програми "Стенд-бай" до кінця року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом про зниження дефіциту держбюджету у 2021 році. У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати видатки державного бюджету у 2021 році.