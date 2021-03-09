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Інфляція різко прискорилася: що подорожчало в Україні в лютому

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 15:30
Інфляція різко прискорилася: що подорожчало в Україні в лютому Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в лютому 2021 року порівняно з січнем зросли на 1,0%. З початку 2021 року ціни зросли на 2,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5% (з 6,1% у січні).

Інфляція різко прискорилася: що подорожчало в Україні в лютому

Продукти харчування в Україні за лютий подорожчали на 2,2%. Найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 7,6%, овочі - на 6,3%, цукор - на 5,5%, фрукти - на 3,5%.

Інфляція різко прискорилася: що подорожчало в Україні в лютому

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, на одяг і взуття - знизилися на 3,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 1,8%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,5%, охорона здоров'я подорожчала на 0,5%, транспорт подорожчав на 1,6%, ціни на зв'язок зросли на 0,2%, на відпочинок і культуру зросли на 0,9%, освіта подорожчала на 0,6%, ресторани та готелі подорожчали на 0,9%.

Інфляція різко прискорилася: що подорожчало в Україні в лютому

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

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