Індексація пенсій: хто не отримає підвищення з березня
Планова індексація пенсій у 2021 році пройде з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримають не всі.
Це передбачено постановою Кабміну №127, яке оприлюднене на Урядовому порталі.
Кому підвищать співі
Відповідно до законодавства, надбавку до виплат отримають ті, хто отримує пенсії
- за віком;
- за вислугу років;
- у зв'язку з втратою годувальника;
- по інвалідності.
При цьому Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично за матеріалами пенсійних справ. Індексація не потребує додаткових звернень громадян.
У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.
Згідно з постановою, мінімальна пенсійна виплата зросте до 2 200 гривень тим, хто має тривалий страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.
Кого не торкнеться індексація пенсій
Згідно з чинними нормами, пенсії не індексують:
- держслужбовцям;
- науковим працівникам;
- тим, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді, прокурори);
- тим, кому пенсії вперше призначили у 2019-2021 роках
Також не змінюються пенсії, призначені в мінімальному розмірі.
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.
За даними ПФУ, середні виплати складали:
пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,
по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,
у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,
за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,
соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,
довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.