Індексація пенсій: хто не отримає підвищення з березня

Планова індексація пенсій у 2021 році пройде з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримають не всі.

Це передбачено постановою Кабміну № 127 , яке оприлюднене на Урядовому порталі.

Кому підвищать співі

Відповідно до законодавства, надбавку до виплат отримають ті, хто отримує пенсії

за віком;

за вислугу років;

у зв'язку з втратою годувальника;

по інвалідності.

При цьому Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично за матеріалами пенсійних справ. Індексація не потребує додаткових звернень громадян.

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Згідно з постановою, мінімальна пенсійна виплата зросте до 2 200 гривень тим, хто має тривалий страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Кого не торкнеться індексація пенсій

Згідно з чинними нормами, пенсії не індексують:

держслужбовцям;

науковим працівникам;

тим, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді, прокурори);

тим, кому пенсії вперше призначили у 2019-2021 роках

Також не змінюються пенсії, призначені в мінімальному розмірі.